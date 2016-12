Siviglia, Llorente: "Dovevamo vincere, mi spiace per la Juve"

"Per noi era molto importante vincere, se non vincevamo eravamo fuori dall'Europa. Mi dispiace per la Juve, speravo nel pari del City". Parole di Llorente, che ha condannato l'ex squadra al 2° posto. "Faccio i migliori auguri alla Juve, spero possa vincere sempre. Morata? Se faceva quel gol a inizio partita avremmo avuto difficoltà a recuperarli. Deve stare tranquillo, non ha bisogno di pressione ma solo fiducia, lui dimostrerà il giocatore che è".