Siviglia-Juve, arbitra Clattenburg

Sarà Mark Clattenburg a dirigere Siviglia-Juventus martedì sera al "Sanchez Pizjuan". Il 41enne inglese arbitrerà i bianconeri per la terza volta in carriera e i precedenti non sono molto confortanti. Nell'andata dei quarti di finale della Champions 2012/2013 finì 2-0 per il Bayern Monaco, mentre la stagione successiva fu 0-0 col Benfica allo Juventus Stadium, nel ritorno della semifinale di Europa League che costò l'eliminazione alla squadra di Conte.