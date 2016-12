Siviglia, Immobile: "Sono qui per restare a lungo"

"Sono molto felice di essere qui perché il Siviglia è una squadra importante. Qui spero di trovare una famiglia e di restare più di un anno". Sono le prime parole di Ciro Immobile , presentato ufficialmente dal Siviglia che lo ha acquistato in prestito dal Borussia Dortmund. E a proposito dell'esperienza nel club tedesco, il 25enne attaccante di Torre Annunziata non nasconde la delusione: "Lo scorso anno per me è stato negativo".

Nella stagione che porta agli Europei in Francia, Immobile sa che non può permettersi passi falsi. E anche se non nomina espressamente il Borussia Dortmund, l’attaccante ex Toro ha una grande voglia di lasciarsi alle spalle l’esperienza in Bundesliga e convincere il Siviglia a puntare su di lui nel lungo termine, e non solo per il prossimo anno di prestito: “Ho parlato con Monchi (il direttore sportivo del club spagnolo, ndr) e lui mi ha detto che il Siviglia è come una famiglia. E per me, dopo un anno negativo, è molto importante entrare a far parte di questa famiglia. Era un trasferimento difficile. Ringrazio il presidente e Monchi che mi hanno aiutato a venire qui, lo volevo fortemente. Per me è un anno importante. E’ bello giocare la Champions e poi la Liga è un campionato nuovo, spero di fare bene”.

Chiamato a non far rimpiangere Carlos Bacca passato al Milan, Immobile non se la sente di fare promesse ai tifosi: “Non dico quanti gol farò, spero solo di poterne fare un numero importante”. Per salutare i suoi nuovi sostenitori, infine, Immobile ha postato sul proprio profilo Twitter una foto con la maglia del Siviglia corredata dal post 'Vamos!!!' e dall'hashtag #ComienzaUnaNuevaEra.