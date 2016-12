Siviglia, Immobile: "Juve, se segno faccio di tutto"

Il centravanti è cresciuto nelle giovanili della Juventus ma nel 2013/2014 è stato protagonista di una grande stagione con il Torino: "Provo grandissimo affetto per il Toro, ma questo per me non è un derby - spiega -. E' una partita speciale perché sono italiano e affronto la Juve con una squadra straniera. Se avrò la maglia granata sotto quella del Siviglia? No... però prima della partita incontrerò Bovo e magari pure Ventura. Se dovessi segnare esulterei e potrei fare di tutto. Non tanto per la Juve, ma perché mi manca troppo il gol. Non segno da marzo, in Coppa di Germania. E tornare protagonista in Champions sarebbe il top".



Il Siviglia ha cominciato male la Liga (5 punti in 6 gare), esattamente come la Juve in Serie A: "La classifica è un po' bugiarda. Stiamo lavorando bene, seguendo le indicazioni di Emery. Ma quando cambi tanti giocatori, serve tempo. In campionato siamo tornati al successo e vincere allo Stadium potrebbe rappresentare la svolta stagionale. Noi come la Juve? Delle similitudini tra noi e loro ci sono. Penso sia una questione di meccanismi di squadra, non di qualità dei singoli. La Juve è ancora la più forte per lo scudetto, ha tanti giocatori che fanno la differenza. Domani mi aspetto la squadra vittoriosa a Manchester e non quella che ha pareggiato allo Stadium contro il Frosinone".