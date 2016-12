Siviglia: Emery "Juve ti battiamo e andiamo in Europa League"

"Vogliamo goderci la sfida ed essere capaci di affrontare un avversario come la Juventus, che ha la stessa caratura di Barcellona e Real Madrid, ed essere capaci di batterla guardagnando l'accesso all' Europa League, che ci ha dato molto in passato. Domani abbiamo questa opportunità". Parola del tecnico del Siviglia Unai Emery alla vigilia della gara di Champions con i bianconeri. Poi un elogio alla difesa della Juve: "Esperta e di qualità".

"L'obiettivo era di giocare la Champions e quando ci arrivi le aspettative aumentano - ha proseguito Emery alla vigilia di Siviglia-Juve - Questa è stata una sfida che non ci ha visti all'altezza. E' stata una delusione. La nostra prossima sfida sarà quella di qualificarci nuovamente per la Champions". Il Siviglia guarderà con attenzione la sfida tra City e 'Gladbach: "Quello che possiamo fare noi è giocare una buona partita. Per noi l'unico obiettivo è vincere domani". Per Emery un futuro in Italia? "Il futuro del calcio si scrive nel presente, non c'è altro da dire. Si deve pensare soltanto al presente. Dove allenerò nel futuro non lo so, ma domani allenerò il Siviglia per una partita di Champions importantissima".