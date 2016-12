Siviglia, Emery avverte Allegri: "Vogliamo restare in Champions a lungo"

Dopo aver vinto l'Europa League, Unai Emery torna a Torino per la Champions e avverte Allegri: " Ci motiva molto essere qui, vogliamo restare in Champiosn a lungo ". Poi sulla Juventus: "La Juve ha dimostrato di poter vincere col Manchester City in Inghilterra. E' uno squadrone con grandi giocatori ". Per il tecnico del Siviglia bocca cucita invece sulla formazione: " Immobile? Devo ancora valutare ".

"Ho piena fiducia nei miei ragazzi e nel lavoro che stiamo facendo - ha continuato -. Abbiamo la stessa direzione e lo stesso obiettivo: crescita e rendimento". "Vogliamo restare in ChampionsLeague per molto tempo, e migliorare grazie a questa opportunità", ha aggiunto Emery, che non vuol pensare alla Liga: "L'unico pensiero è la partita di domani, non quella col Barcellona, e la affronteremo con la miglior formazione possibile".



Poi sul possibile impiego di Immobile: "Il miglioramento è un processo in cui anche lui si sta inserendo. Abbiamo avuto Bacca in passato e ora usiamo i nuovi. Se Ciro sarà disponibile e sarà il momento potrà giocare". Capitolo infortuni: "Stiamo crescendo giorno per giorno. Cerchiamo di capire come difenderci meglio, per domani abbiamo dovuto scegliere i giocatori tra rendimenti vari e infortuni. La maggior parte della squadra sta bene, abbiamo avuto tanti infortuni, è vero, ma stiamo cercando soluzioni lavorando giorno dopo giorno".



Infine sul momento difficile della Juventus: "Le statistiche e l'esperienza dicono che queste circostanze capitano. Ma il campionato dei bianconeri non rispecchia le loro possibilità. Hanno una grande storia, il livello è molto alto".