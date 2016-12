Sir Ferguson: "Il Leicester di Ranieri merita il titolo"

Sir Alex Ferguson incorona Claudio Ranieri : "Il Leicester è stata fin qui senza dubbio la squadra migliore di tutta la stagione e meritano di vincere". Un'investitura molto imporante da parte dell'ex leggendario manager del Manchester United : "Vedo solo il Tottenham un pericolo per il Leicester, ma credo che alla fine ce la faranno", ha aggiunto. E sull'arrivo di Guardiola in Premier, ha detto: "Il Manchester City ha fatto benissimo a prendere Pep".

Poi, Ferguson ha spiegato: "Ma per Pep non sarà facile, il calcio inglese non è facile. Ogni allenatore straniero che è venuto in Inghilterra ve lo dirà. Arsene Wenger lo ha detto pochi mesi dopo essere arrivato qui e lo stesso vale per José Mourinho".