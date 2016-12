Simeone, la finale e l'Inter: "Milano è calcio puro, ricordo i nerazzurri con affetto"

" Milano ? È calcio puro. In quello stadio il calcio italiano è rappresentato al meglio". Il Cholo Simeone in conferenza stampa allontana le critiche sul prato di San Siro . La testa è già alla finale contro il Real Madrid del 28 maggio con il tecnico diretto a Milano dove visiterà stadio e hotel. Il Cholo ha colto l'occasione per far felici i tifosi nerazzurri : "Ricordo la gente dell' Inter con molto affetto. Ho tanti bei ricordi ".

"Lavoriamo ogni giorno più rapidamente alla ricerca di alternative - ha commentato Simeone - Quindi tutto viene eseguito con la maggior naturalezza possibile per una partita dalle grandi aspettative". In conferenza stampa ci sono stati attimi di emozioni quando hanno mostrato al Cholo un video del figlio: "Essere lontano da casa e non essere vicino ai bambini non è facile, come è successo anche a Catania. Genera difficoltà, ma la qualità dei minuti che passiamo assieme è sempre più importante della quantità".



Un ultimo commento è andato al suo fuoriclasse Antoine Griezmann: "Allo stato attuale è uno dei tre migliori giocatori del mondo. È cresciuto attraverso il lavoro, il modo migliore per crescere è ascoltare".