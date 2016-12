Simeone jr dà spettacolo: doppietta con l’Argentina

12:25 - La famiglia Simeone continua a sfornare talenti. Dopo Diego, ex grande centrocampista e ora tecnico che sta facendo grande l’Atletico Madrid, anche Giovanni inizia a far parlare di sé. Il figlio del Cholo, 19enne attaccante del River Plate e inevitabilmente soprannominato Cholito, ha firmato una doppietta nel successo per 5-2 dell’Argentina contro l’Ecuador nella gara d’esordio della Seleccion al Sudamericano Under 20.

Giovanni Simeone ha realizzato le reti dell'1-0 e del 5-1. Il Cholito ha aperto le marcature al 5' deviando da pochi passi, con un classico gol di rapina, un diagonale sporco di Angel Correa, talentuoso attaccante esterno dell'Atletico Madrid che senza dubbio è stato il migliore in campo. Quasi in fotocopia il secondo gol di Simeone jr, arrivato poco prima dell'intervallo: irresistibile progressione di Correa dalla sinistra e palla dentro per il tocco facile facile a porta vuota del Cholito. Meglio di così, per l'Argentina di Humberto Grondona, il Sudamericano Under 20 non poteva davvero cominciare.