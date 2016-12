Simeone cuore Atletico: "Io mai al Real, sogno l'Argentina" 

17:44 - Simeone cuore Atletico Madrid. Il Cholismo ha fatto storia e l'allenatore promette fedeltà ai Colchoneros: "Firmare un contratto in bianco per allenare il Real? E' dura ma credo che rinuncerei ai soldi e non firmerei niente". Il tecnico, però, ha un obiettivo a lungo termine: "Il mio sogno è allenare l'Argentina. Se penso a un ct di una Nazionale, penso a una persona calma e saggia, un grande 'vecchio'. Quindi se fra 12-13 anni sarò disponibile".

Simeone, in un'intervista a Fifa.com, parla anche del grande rivale Leo Messi: "E' un giocatore determinante ma la Nazionale deve diventare ancora più forte. Spero che il ct Martino riesca a coinvolgere al meglio Lionel e costruirgli la squadra intorno".

Il Cholo può restare a lungo sulla panchina del Calderon: "Io il Ferguson dell'Atletico? Ripeto spesso che un tecnico di calcio ormai può essere licenziato in ogni momento. Vedo l'Atletico come un club in grande crescita che può arrivare ancora più in alto".