Simeone: "Con il Barça risultato positivo è la vittoria"

Diego Simeone, alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League contro il Barcellona, ha spiegato le sue sensazioni in conferenza stampa. "Non credo che la sconfitta nel Clasico possa influire sulla prestazione blaugrana, giocano in casa e mi aspetto il miglior Barcellona. Sarà una sfida dura, ma ho fiducia nella mia squadra - ha spiegato il tecnico dell'Atletico - Vincere sarebbe un risultato positivo".