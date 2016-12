Sicurezza stadi a pagamento: Tavecchio e Abodi contro Renzi

16:21 - La minaccia del governo-Renzi, far pagare alle società calcistiche le spese per la sicurezza negli stadi, è diventata un autentico caso politico-sportivo. Per Carlo Tavecchio, presidente della Figc, parla di "decisione inattesa, che non condividiamo, ma non parliamo ancora di serrata". Per Andrea Abodi, presidente della Lega di Serie B, si tratta di una scelta "inaccettabile, di autentica demagogia".

Le parole di Carlo Tavecchio: "Si tratta di una decisione inaspettata che ci trova ovviamente non in sintonia con la strategia e soprattutto con la tempistica e la mancata consultazione. Ovviamente i club non possono essere contenti, ma credo sia prematuro parlare di serrata, bisogna valutare con attenzione queste riflessioni".

E quelle di Andrea Abodi: ''Demagogia insostenibile'', dice. A una domanda di un utente sul suo profilo twitter (''Renzi dice che... cosa ne pensa?''), Abodi ritwitta: ''Penso sia una cosa inaccettabile per un sistema che paga un miliardo di euro di tasse. Demagogia insostenibile!''.