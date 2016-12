Si è spento Udo Lattek, uno degli allenatori più vincenti al mondo

18:49 - La Bundesliga, così come il mondo del calcio intero, piange la scomparsa di Udo Lattek uno degli allenatori più vincenti al mondo. Il tedesco è scomparso a Colonia a ottant'anni dopo una lunga malattia e tra i suoi record è stato l'unico, insieme a Trapattoni, ad aver conquistato Coppa Campioni, Coppa Uefa e Coppa delle Coppe. Infinita la lista dei campioni allenati: da Beckenbauer a Muller al Bayern, fino a Maradona al Barcellona.

Alla fine ha vinto il morbo di Parkinson che se l'è portato via nella sua casa di Colonia, ma Udo Lattek rimarrà un nome indelebile nella storia del calcio tedesco ed europeo grazie a una serie di record infranti durante la sua incredibile carriera. Innanzitutto ha saputo trionfare in tutte le competizioni europee, dalla Coppa dei Campioni nel 1974 col Bayern Monaco alla Coppa Uefa col M'Gladbach nel 1979, fino alla Coppa delle Coppe alla guida del Barcellona nel 1982. Lui e Trapattoni sono gli unici a poter vantare questo traguardo.

Inoltre nessuno come Lattek ha vinto in Germania grazie ai quattordici titoli conquistati alla guida di squadre tedesche. Otto campionati tedeschi, sei con il Bayern e due con il Borussia Moenchengladbach, tre Coppe di Germania con i bavaresi e una Coppa della Liga con il Barcellona.



In molti nel corso degli anni hanno appreso segreti e tecniche dal prussiano dal 1990 naturalizzato tedesco. Lo stesso ct della Mannschaft, Joachim Loew, non ha mai nascosto l'ammirazione per lo storico collega che compì l'ultima grande impresa sul campo nel 2000 salvando il Borussia Dortmund da una clamorosa retrocessione.

Infinita, infine, la lista dei grandi fuoriclasse allenati: Franz Beckenbauer e Gerd Muller al Bayern Monaco, così come Lothar Matthaeus qualche anno più tardi. Ma anche Diego Armando Maradona e Berndt Schuster ai tempi del Barcellona.

