5 marzo 2016 Sì alla moviola in campo: al via la sperimentazione LʼInternational Board della Fifa ha dato lʼok: per due anni i test, ad Euro2020 si potrebbero vedere monitor a bordocampo per rivedere le decisioni

Una "giornata storica", come si è lasciato scappare Gianni Infantino. E la storia del calcio, almeno un pezzetto, si è fatta a Cardiff, dove era riunito l'International Board della Fifa. Sì alla moviola in campo, è questa la notizia bomba. Il board ha votato a favore dell'inizio della sperimentazione per due anni dell'utilizzo di monitor e replay da parte degli arbitri per dirimere determinate situazioni dubbie.



LA "VIDEO ASSISTENZA": 2 ANNI DI TEST - COME FUNZIONAL'Ifab ha approvato un protocollo per una sperimentazione che dovrà durare almeno due anni per stabilire i vantaggi e le problematiche dell'utilizzo della moviola in campo. Come riporta il documento pubblicato dalla Fifa "l'obiettivo non è raggiungere il 100% di correttezza nelle decisioni, ma di evitare chiare inesattezze sul terreno di gioco, quegli errori in buona sostanza che possono cambiare le sorti di una partita, e cioè gol, rigori, cartellini rossi diretti e scambi di persona". Questo quanto previsto: la sperimentazione con la presenza di un "video assistant referee" (VAR), ovvero un arbitro addetto a controllare la partita su un monitor, durante lo svolgimento del match, in grado di comunicare in maniera "proattiva" riguardo i casi più complicati.



I CASI NEI QUALI VERRÀ UTILIZZATA

- Goal/non goal

- Rigori: il VAR vigilerà sulla corretta o meno assegnazione di un calcio di rigore

- Espulsioni: il VAR assicurerà che non verranno prese decisioni in merito ai cartellini rossi

- Scambio di persona: il VAR informerà l'arbitro di gara nel caso di scambi di persona al momento dell'estrazione di un cartellino.



COME FUNZIONERÀ

1. L'arbitro chiederà al VAR di re-visionare una decisione, oppure può essere lo stesso VAR a comunicare all'arbitro che una 'chiamata' deve essere rivista.

2. Il VAR visionerà l'episodio, con tanto di slow motion e replay, poi comunicherà all'arbitro via auricolare quanto visto.

3. L'arbitro può decidere di visionare in persona il replay in un monitor a bordo campo oppure può accettare direttamente la decisione del VAR e comunicarla ai giocatori.





LE ALTRE DECISIONI: DALLA "TRIPLA SANZIONE" ALLA QUARTA SOSTITUZIONEAltre decisioni sul gioco che verranno introdotte, e che verranno ufficialmente annunciate alla stesura del nuovo regolamento:

- La palla potrà essere mossa in ogni direzione, e non solo in avanti, alla battuta dei rinvii dal fondo.

- I giocatori che subiscono un fallo sanzionato con giallo o con un rosso potranno essere soccorsi senza dover poi lasciare il campo, per non dare il vantaggio alla squadra dell'autore del fallo di rimanere in momentanea superiorità numerica.

- La concessione del "vantaggio" anche in caso di falli da cartellino rosso: ora è in atto solo per i gialli. Il gioco verrà fermato o alla fine dell'azione o quando il giocatore "colpevole" prenderà parte alla ripartenza dell'azione.

- Rigore da "fuori campo": se un giocatore prova a rallentare il rientro in campo dell'avversario dopo che è finito fuori durante l'azione, con il pallone in gioco, non ci sarà più punizione a due ma punizione (o rigore se in area). Stessa sanzione se un medico della panchina o un componente dello staff entra in campo senza autorizzazione.

- Espulsione prima del fischio d'inizio: per fatti violenti prima dell'inizio della partita.

- Posizione della punizione su fuorigioco di rientro.



Misure in via di sperimentazione e di studio

- Modifiche alla tripla sanzione, il famoso rosso-rigore-squalifica nei casi di chiare occasioni da gol: resterà in caso di falli violenti o che impediscono gol "inevitabili", come il fallo di mano sulla lineaa. Se difensore o portiere cercano di giocare "onestamente" la palla, verranno ammoniti.

- Possibile il quarto cambio nei supplementari

- Discussione sull'espulsione a tempo: nei tornei giovanili chi simula sta fuori 8'-10'.