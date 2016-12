Shevchenko in lacrime per Cesare Maldini: "Un grande papà per tutti"

Tra i tanti personaggi importanti del Milan del presente e del passato accorsi per l'ultimo affettuoso saluto a Cesare Maldini, uno dei più provati è stato Andriy Shevchenko: "E' un momento difficile - ha dichiarato l'ex attaccante ucraino non trattenendo le lacrime fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio dopo il funerale -. E' un grande allenatore, una grande persona e un grande papà per tutti. Faccio le condoglianze alla famiglia Maldini".