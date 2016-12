Shaqiri: "Resto all'Inter, voglio riportarla in alto"

13:31 - I suoi primi mesi all'Inter, in termini di risultati, non sono certo stati esaltanti, ma Xherdan Shaqiri non è affatto pentito della scelta effettuata a gennaio: "I nerazzurri mi hanno dato le migliori prospettive con un allenatore decisamente all'altezza - spiega l'attaccante all'emittente svizzera Srf -. Abbiamo un progetto e vogliamo portare l'Inter là dove merita di stare e io voglio dare una mano perché questo accada".

Il futuro di Shaqiri, a prescindere da come vada a finire la stagione, sarà certamente all'Inter: "A Monaco preferisco Milano - dice a Tageswoche -. La squadra non sarà del livello del Bayern, ma è quello che volevo io e voglio riportarla ai fasti del passato. Rimarrò qui, decisamente. Fine della carriera? Il Basilea è molto realistica come cosa. Non ci ritornerei per soldi e prima o poi ritornerò sicuramente".