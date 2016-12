Shaqiri ha un sogno in tinte nerazzurro: "Inter, vorrei rigiocare la Champions League"

Dal ritiro della sua nazionale, Xherdan Shaqiri ha parlato dei suoi sei mesi all'Inter: "Per me l'ultima parte di campionato in nerazzurro è stata difficile perché non ero al 100%. Avevo problemi al polpaccio. Se ho avuto problemi con Mancini? No, lui mi voleva fortemente. Ero un suo desiderio. Se sento qualcuno del Bayern? No, ho perso cellulare e numeri". E poi un sogno: "Vorrei giocare la Champions League, un palcoscenico internazionale".