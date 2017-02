Sgarbi: "Facciamo uno stadio anche per la Lazio, sono pronto a fare il testimonial"

Vittorio Sgarbi , contrario alla costruzione del nuovo stadio della Roma ("Non è uno stadio, ma un'area di speculazione per costruire grattacieli"), lancia una provocazione sulla sua pagina Facebook: "Perché la Roma deve avere uno stadio e la Lazio no? Facciamo uno stadio anche per la Lazio e vediamo dove farlo, io sono pronto a fare il testimonial per quello stadio, mi pare che sia importante".

Nei giorni scorsi il celebre critico d'arte aveva anche attaccato Francesco Totti, "colpevole" di sostenere apertamente il progetto per la realizzazione del nuovo impianto giallorosso: "Ho semplicemente detto - spiega Sgarbi - che non può essere un consulente per l'architettura un giocatore di calcio, il quale poi si esalta difendendo i grattacieli. Ma perché 'famo lo stadio' solo per la Roma e non per la Lazio? 'Famo lo stadio' per la Lazio. Romanisti di tutta Roma unitevi e fate lo stadio, ma laziali di tutta Roma unitevi e fate lo stadio della Lazio. Non c'è nessuna ragione al mondo per cui una squadra dovrebbe averlo e l'altra no".