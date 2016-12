Sfida al Napoli, su Immobile spunta la Roma

La Roma ha bisogno di un attaccante. Destro sarà girato alla Fiorentina in prestito, Gervinho lascerà Trigoria e Doumbia verrà ceduto dopo soli sei mesi a Trigoria. Il nome nuovo dei giallorossi è quello di Immobile, che piace tanto al Napoli. Il giocatore del Borussia Dortmund, da un anno in Bundesliga, vale 15 milioni di euro e non vede l'ora di rientrare in Italia dopo le delusioni in terra tedesca.