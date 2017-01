Serie A: Borriello punisce il Genoa

Grande festa del Cagliari che batte 4-1 il Genoa e rialza la testa: al Sant'Elia vittoria in rimonta per i padroni di casa. Dopo l'illusione per il Grifone firmata da Simeone (28'), i sardi si sono scatenati ribaltando il match tra il 39' e il 44' con Borriello e Joao Pedro. Nella ripresa doppietta per il numero 22 e poker su rigore di Farias. Nel finale espulso il cagliaritano Capuano per doppio giallo.