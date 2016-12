Serie B, vola il Carpi. Si ferma il Bologna

18:13 - Vittoria e primo posto solitario per il Carpi nella 12.ma giornata di Serie B. Un ottimo Livorno, invece, abbatte il Bologna e lo aggancia (3-2) al secondo posto. Anche il Trapani sale a quota 21 grazie a un rocambolesco successo per 3-2 sul Brescia. Crollano il Perugia, che si fa rimontare a Crotone, e il Bari che prende tre schiaffi dalla Pro Vercelli. Passa l'Avellino sul Catania (1-0), mentre pareggiano Entella e Ternana.

PRO VERCELLI-BARI 3-0

Brutto ko esterno del Bari che viene travolto da una Pro Vercelli che in casa non perde ormai da 25 partite. Eroe di giornata è sicuramente Ettore Marchi che segna una tripletta e sale a otto gol stagionali. Prima batte Donnaruma su rigore al 18', poi al 30' è lesto a correggere in porta il cross di Scaglia. Infine, chiude i giochi all'85'. Male il Bari che ha raccolto solo un punto nelle ultime tre giornate: Paparesta ha annunciato su Twitter il ritiro.

AVELLINO-CATANIA 1-0

Basta un rigore all'Avellino per battere il Catania in una partita giocata ad alta intensità, ma piuttosto povera di emozioni. L'equilibrio del match si rompe al 22' quando Frison abbatte in area Castaldo. L'attaccante irpino si presenta sul dischetto e non sbaglia il rigore mettendo a segno l'ottavo gol stagionale. Nella ripresa i siciliani tentano di reagire, ma non riescono mai a impensierire il portiere avversario.

LIVORNO-BOLOGNA 3-2

Vittoria all'ultimo respiro del Livorno che al Picchi supera il Bologna e lo aggancia in classifica. Dopo un'ora assolutamente anonima, gli emiliani passano in vantaggio con un indescrivibile autogol di Ceccherini. Il gol accende la gara con i padroni di casa che trovano il pareggio al 65' con Vantaggiato che trasforma l'assist di petto di Galabinov. Otto minuti più tardi passa nuovamente il Bologna con Zuculini. Non demordono i padroni di casa che prima pareggiano con Galabinov su rigore e poi superano all'ultimo secondo i felsinei con la zampata vincente di Vantaggiato.

TRAPANI-BRESCIA 3-2

Il Trapani batte il Brescia con una rocambolesca rimonta e si prende il secondo posto a pari merito. I siciliani vanno sotto dopo solo 8' minuti: Benali mette in mezzo un grande pallone e Sestu deve solo spingerlo in rete. La reazione dei padroni di casa si avverte solo nel secondo tempo e al 59' un gol di testa di Abate rimette il match in parità. Poi accade tutto in dieci minuti. Al 64' Benali riporta in vantaggio le rondinelle. Dura poco la gioia dei lombardi: al 70' Ciaramitaro trova di nuovo il paraggio con un gran colpo di testa e al 75' Aramo chiude definitivamente i giochi regalando la vittoria ai suoi.

VIRTUS ENTELLA-VIRTUS LANCIANO 0-0

Pochi sussulti nell'unico pareggio a reti bianche del pomeriggio. L'unica occasione davvero pericolosa la crea l'Entella in avvio di match, con Mazzarani che colpisce il palo, mentre il Lanciano si fa vedere sempre nel primo tempo con un tiro di Piccolo. Ritmi compassati anche nella ripresa, con il pallone che ristagna perlopiù a centrocampo.

PESCARA-SPEZIA 1-2

Una doppietta di Valentini regala allo Spezia un importantissimo successo esterno. Dopo mezz'ora priva di emozioni, al 34' Valentini porta gli ospiti in vantaggio con una grande incornata su calcio di punizione di Brezovec. Il Pescara reagisce, alza il baricentro e mette lo Spezia in difficoltà senza riuscire però a trovare la via del gol. Per il gol del pareggio degli abruzzesi bisogna aspettare il 76' e una azione assurda: su un cross basso Chichizola esce di pugni, ma trova la schiena di Ceccarelli che lo respinge in porta. Dopo il pari il Pescara si trova pure in superiorità numerica e in totale controllo del match, ma all'ultimo secondo succede l'impensabile: ancora Valentini di testa batte Aresti e regala i 3 punti ai suoi.

CROTONE-PERUGIA 2-1

Importantissima vittoria del Crotone che conquista 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Primo tempo lento, giocato soprattutto a centrocampo con i padroni di casa che offrono qualche spunto offensivo in più. Allo scadere della prima frazione un clamoroso autogol porta avanti gli ospiti: dopo un lancio lungo della difesa del Perugia, Gigli passa indietro al portiere Caio che non controlla il banalissimo retropassaggio e lascia finire il pallone in porta. I calabresi non ci stanno e nella ripresa mettono sotto pressione gli ospiti: al 58' trova il pari di ginocchio dopo il cross dalla sinistra di Martella. Dopo il pareggio il Crotone non si ferma e trova anche il vantaggio: all'82' Provedel abbatte un avversario in area e si fa espellere, sul dischetto si presenta De Giorgio che spiazza il neo-entrato Koprivec e firma il finale 2-1.

TERNANA-CITTADELLA 1-1

Succede tutto nel primo tempo tra la Ternana e il Cittadella. Partita che regala poche emozioni, giocata su ritmi compassati e perlopiù a centrocampo. Al 20' Rigori porta in vantaggio gli ospiti con un gran tiro da fuori. La Ternana trova il pareggio allo scadere della prima frazione, con un grandissimo sinistro dal limite di Gavazzi che regala agli umbri un importante punticino in un periodo difficile.

CARPI-VICENZA 1-0

Il Carpi si conferma capolista, grazie alla vittoria sul Vicenza (quarta consecutiva). Decisivo al quarto minuto del secondo tempo il gol del nigeriano Mbakogu che guida la classifica marcatori con 8 reti ed è già cercato in Bundesliga da Borussia Dortmund e Stoccarda. Per il Vicenza del neo-tecnico Pasquale Marino è la terza battuta d'arresto consecutiva: i veneti scivolano così al penultimo posto in classifica.