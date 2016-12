Serie B: vincono Crotone e Cagliari, Livorno stoppato

Il Crotone non smette di stupire: la squadra di Juric si impone 1-0 a Como grazie a un gol di Budimir e rimane da sola al comando della classifica a +1 sul Cagliari. I sardi, che avevano conquistato solo un punto nelle ultime due gare, ritrovano il sorriso vincendo 3-1 a Lanciano . Non sa più vincere il Livorno che al Picchi non va oltre lo 0-0 contro la Salernitana. Torna al successo dopo due mesi lo Spezia che supera 1-0 il Vicenza al Picco.

Continua il momento magico del Crotone che a Como centra la quarta vittoria di fila, la quinta nelle ultime sei partite, e rimane da solo al comando della classifica. I calabresi trovano il gol che vale i tre punti all'87' grazie a Budimir che, su assist di Martella, trafigge Scuffet con un sinistro a incrociare che finisce nell'angolino basso.



La squadra di Juric tiene a un punto di distanza il Cagliari che, dopo il tracollo di Brescia e il pari casalingo con il Como, torna a correre vincendo 3-1 a Lanciano. Tello sblocca il risultato al 13' con una bella mezza rovesciata, Salamon firma il raddoppio con un colpo di testa sugli sviluppi di un'azione da corner. Piccolo riporta in partita il Lanciano al 61' su punizione, ma al 66' Cerri chiude i conti dopo una travolgente azione di Farias.



Altra delusione per il Livorno che non vince da un mese e mezzo: i toscani non vanno oltre lo 0-0 in casa con la Salernitana e a Bortolo Mutti resta solo la magra consolazione di avere conquistato il suo primo punto sulla panchina amaranto dopo due ko di fila.



Dopo due mesi di astinenza lo Spezia ritrova il sorriso battendo 1-0 il Vicenza al Picco: il match winner è Cerri che, al terzo minuto di recupero del primo tempo, sorprende Vigorito con un sinistro a giro sotto l'incrocio dei pali. Per Di Carlo è il primo successo in campionato sulla panchina dei liguri. Sesta partita di fila senza vittoria per i veneti: l'ultimo successo della squadra di Marino è il 3-0 sull'Ascoli dello scorso 7 novembre.