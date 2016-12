Serie B: vincono Carpi, Bologna e Livorno

18:50 - Torna a sorridere il Carpi che espugna Varese (1-0, gol di Mbakogu) e rimane saldamente in testa a +6 sul Bologna, che a sua volta si impone 2-1 sul campo dell'Entella. Da solo al terzo posto c'è il Livorno che batte 4-2 il Brescia al Picchi. Frosinone-Spezia e Perugia-Bari finiscono 1-1, cade l'Avellino sconfitto 2-1 dal Cittadella al Partenio. Il Vicenza affonda il Trapani (3-0), la Ternana vince 2-1 a Pescara. Il Latina, ko a Crotone, è ultimo.

Il Carpi di Castori si rialza prontamente dopo il ko casalingo di settimana scorsa contro il Livorno e ritrova il successo a Varese: all’Ossola decide il 12esimo gol stagionale di Mbakogu che firma l’1-0 degli emiliani. Non molla il Bologna che resta a -6 dalla vetta. I rossoblù di Diego Lopez, al quarto successo di fila, vincono 2-1 in rimonta a Chiavari contro l’Entella grazie a un gol di Oikonomou (45’) e un’autorete di Russo (48’). Non serve ai liguri il vantaggio iniziale di Mazzarani (41’). Da solo al terzo posto c’è il Livorno che al Picchi batte 4-2 il Brescia al termine di un match rocambolesco: rondinelle subito in gol con Corvia, poi gli amaranto si scatenano con Jelenic, Siligardi e Gonnelli. Sestu riapre i giochi al 58’, ma Djokovic sigla il definitivo 4-2 al 90’. La formazione toscana è terza da sola a -3 dal Bologna e a -9 dal Carpi. Botta e risposta al Matusa tra Frosinone e Spezia: l’1-1 porta le firme di Ciofani e Gagliardini. In zona playoff brusca battuta d’arresto dell’Avellino, battuto 2-1 dal Cittadella al Partenio: i veneti, che non vincevano in trasferta dallo scorso 10 maggio, abbandonano l’ultimo posto. Maiuscola prova del Vicenza che al Menti rifila un secco 3-0 al Trapani: le reti dei biancorossi sono di Brighenti, Di Gennaro e Moretti. Si ferma il Pescara, sconfitto 2-1 all’Adriatico da una Ternana che brinda alla sua terza vittoria nelle ultime quattro partite. De Luca e Giacomazzi sono i protagonisti dell’1-1 tra Perugia e Bari al Curi, in coda prezioso successo per 2-1 del Crotone allo Scida contro il Latina: un ko pesante per i pontini, da stasera da soli ultimi in classifica.