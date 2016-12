Serie B: vince il Bari, tonfo Avellino

11:58 - Nelle cinque gare pomeridiane della 33.ma giornata di Serie B spicca la sconfitta dell'Avellino, la terza di fila, che cade 1-0 al Massimino contro il Catania che resta comunque terz'ultimo. Il fanalino di coda Varese strappa un punto a Modena: al Braglia è 1-1. Lanciano e Bari tornano in corsa per un posto nei playoff grazie ai successi, entrambi per 1-0, contro Entella e Pro Vercelli. Pari 0-0 tra Cittadella e Entella. Brescia-Trapani 1-1.

Momento difficile per l'Avellino che perde posizioni dopo la sconfitta, la terza di fila, al Massimino contro il Catania.

Decide il calcio di rigore al 43' siglato da Calaiò. Gli irpini restano a 49 punti e vedono a 7 lunghezze il Bologna, secondo e quindi al momento promosso direttamente in A; gli etnei invece salgono a 35, ad una sola lunghezza dal limite playout. Tornano in corsa per un posto playoff Bari e Lanciano, rispettivamente a tre ed un punto dalla soglia. I pugliesi di mister Nicola piegano 1-0 la Pro Vercelli: in dieci dal 33' per l'espulsione di Ebagua, i padroni di casa riescono comunque a trovare il gol decisivo nella ripresa con Bellomo. I frentani si impongono 1-0 al Biondi contro l'Entella: è Grossi al 77' a regalare il bottino pieno agli abruzzesi. Pareggio importante per il fanalino di coda Varese che fa 1-1 al Braglia contro il Modena: i lombardi passano in vantaggio nel primo tempo con Borghese ma a metà ripresa i canarini rispondono con Granoche su calcio di rigore. Pari a reti inviolate al Tombolato fra Cittadella e Ternana: i veneti si portano a 39 mentre gli umbri salgono a 37 ma restano quint'ultimi.

Nel posticipo serale Brescia e Trapani pareggiano 1-1 al Rigamonti. Sono le rondinelle a sbloccare il risultato al 62’ grazie a un colpo di testa di Sodinha che insacca facilmente su assist di Zambelli. La squadra di Calori resta in dieci cinque minuti più tardi quando Benali viene punito con il rosso diretto dall’arbitro Maresca per un intervento duro su Aramu. I siciliani approfittano presto della superiorità numerica e agguantano il pari al 74’: la firma è quella di Barillà che trafigge Arcari con un potente sinistro dal limite. Forcing finale del Trapani che all’81’ si procura un’occasionissima con Curiale, ma Zambelli respinge sulla linea. Il pareggio serve poco al Brescia che rimane ultimo in classifica in compagnia del Varese a -8 dalla zona playout. Punto prezioso per il Trapani che sale a quota 37: per Cosmi, ancora imbattuto sulla panchina granata, è il terzo risultato utile consecutivo (una vittoria e due pareggi).