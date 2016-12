Serie B: Vicenza non sfonda, il Catania resiste

22:59 - Finisce senza reti il posticipo della 31.a giornata di Serie B. Al Menti, sotto una pioggia battente, Vicenza e Catania si affrontano a viso aperto ma alla fine devono accontentarsi di uno scialbo 0-0. Pareggio giusto per quanto si è visto sul campo, un risultato che fa sicuramente più felici gli etnei che muovono la classifica seppur restino al penultimo posto. Salgono al terzo invece i biancorossi, che inanellano però il terzo pareggio di fila.

Alla caccia del primo successo in trasferta, Marcolin conferma il 3-4-1-2: Parisi e Mazzotta a centrocampo, in attacco Castro preferito a Maniero per fare da spalla a Calaiò. Senza Cocco, l'ex di turno Marino risponde col 4-3-3: in porta Vigorito, davanti Giacomelli e Laverone a supporto del terminale offensivo Petagna. Passano solo tre minuti e arrivano le prime clamorose palle gol per i padroni di casa: su un lancio lungo Capuano svirgola, Gillet si salva su Laverone e poi Petagna non riesce a ribadire in rete col portiere ancora a terra. I veneti continuano nel forcing iniziale e al 14' Giacomelli con un destro potente sfiora l'incrocio dei pali. Il Catania cresce col passare dei minuti: al 18' Vigorito con qualche brivido blocca in due tempi la conclusione dalla distanza di Castro. Al 23' primo cambio obbligato per Marino: fuori Petagna per infortunio, dentro Spinazzola. Poche emozioni nella restante fase del primo tempo: si va al riposo sullo 0-0.



La ripresa si apre col Vicenza in attacco: dopo soli trenta secondi palla in mezzo per Laverone anticipato all'ultimo in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo conclusione di D'Elia, palla alta sopra la traversa. Al 57' gol annullato al Vicenza: netta la posizione di fuorigioco di Spinazzola sull'assist di Laverone. Al 73' proteste dei veneti per una trattenuta in area non ravvisata su Spinazzola da parte di Capuano. Poche emozioni nel finale: all'87' l'unico brivido per Gillet che blocca il tentativo dal limite di Di Gennaro. Finisce 0-0: il Vicenza continua ad avere ambizioni di playoff, per gli etnei un piccolo passo nella lotta alla salvezza. Nel prossimo turno di campionato il Catania farà visita alla Virtus Entella, il Vicenza sarà di scena a Modena.