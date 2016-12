Serie B: Verona beffato, il Perugia fa 2-2 al 92'

Il Verona resta in vetta, ma la fase difensiva continua a fare acqua: dopo i 9 gol incassati tra Novara e Cittadella, nonostante col Bari si arrivata una vittoria a porta inviolata, col Perugia va aggiunto un altro +2 al conto delle reti al passivo. E pensare che al Bentegodi si era messo tutto bene per l'Hellas, che dopo appena 12 minuti si era portato avanti con un colpo di tacco di Luppi, che finalizza nel migliori dei modi il cross di Bessa al termine di una splendida azione corale. La risposta del Grifone è quasi nulla, così gli scaligeri raddoppiano al 43' con un gran gol del bomber Pazzini abile a ricevere l'assist di Luppi, beffare il suo marcatore Di Chiara e infilare Rosati per la seconda volta. Il Perugia ha il merito di non disunirsi e riaprire il match prima dell'intervallo: mancino a giro di Nicastro da centro area e palla nell'angolino più lontano. Nella ripresa il Verona cala e così il Perguia, dopo il gran tiro di Dezi fuori di un soffio e il palo pieno colpito da Drole, trova il pari al minuto 92, con un colpo di testa in tuffo di Belmonte su angolo di Di Chiara: tutta ferma la retroguardia del Verona, che resta primo da solo grazie al pari del Frosinone ma in vista della trasferta di Vicenza deve continuare a lavorare sulla fase difensiva.