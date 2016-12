Serie B, ufficiale: Entella e Ascoli ripescate

La notizia era nell'aria da settimane, ora arriva l'ufficialità. Virtus Entella e Ascoli salgono di categoria e vengono ripescate in Serie B al posto di Catania e Teramo, coinvolte nello scandalo scommesse che porta siciliani e abruzzesi in Lega Pro. Ad annunciare il ripescaggio è il presidente della Figc Carlo Tavecchio. A liguri e marchigiani verrà concessa anche una finestra suppletiva di mercato per attrezzarsi in vista del campionato cadetto.