Serie B, Ubi Banca dice no alla cessione del Brescia a imprenditore pakistano

19:58 - Sono state negative le verifiche fatte da Ubi Banca sulle credenziali e sulle garanzie fornite dall'imprenditore pakistano Kadir Sheikh Abdul intenzionato a comprare il Brescia. Nonostante le dichiarazioni dell'uomo d'affari non è quindi andata in porto la cessione del club dato che l'Istituto di credito principale creditore del Brescia, che di fatto ha posto in amministrazione controllata la gestione Corioni, lo ha ritenuto non affidabile.

Una notizia che smentisce allora quanto dichiarato dallo stesso Kadir Sheikh Abdul. Interessato al club lombardo c'è anche Rinaldo Sagramola che si era già offerto di rilevare la società.