18 settembre 2015 Serie B: tris Livorno col Brescia, primo sorriso Modena I labronici vincono 3-1 in rimonta contro le Rondinelle e comandano a punteggio pieno. Primi 3 punti per gli emiliani di Crespo che battono 1-0 la Ternana

Livorno protagonista nell'anticipo della 3a giornata di Serie B. I toscani di Panucci si impongono 3-1 in rimonta sul Brescia all'Armando Picchi: ospiti avanti con Geijo ma recuperati dai gol di Fedato, Calabresi e Vantaggiato. Livorno saldamente in testa a 9 punti, Rondinelle ferme a 1. Nell'altro incontro del pomeriggio il Modena batte 1-0 la Ternana con gol di Olivera: primo successo per gli uomini di Crespo. Squadre in 10 nella ripresa.

LIVORNO-BRESCIA 3-1 L'inizio di match è molto bloccato, gli ospiti alla prima occasione passano in vantaggio con un colpo di testa vincente di Geijo sul cross perfetto dalla sinistra di Embalo. Panucci vede la sua squadra un po' contratta e la scuote: la reazione c'è a metà frazione ma per pareggiare i conti c'è bisogno di un gioiello di Fedato. Al 32' l'esterno dribbla Venuti e scarica un missile sotto l'incrocio da fuori area. Tanta aggressività ma poche occasioni nel primo tempo: nel finale rovesciata di Ceccherini su calcio piazzato, Minelli respinge. Dagli spogliatoi un altro Livorno, al 47' mancino in diagonale di Pasquato a fil di palo. Un minuto più tardi proteste del Livorno per un contatto in area su Pasquato non punito da Rapuano. Al 50' Vantaggiato si divora la rete del 2-1 a tu per tu con Minelli. I padroni di casa spingono e al 56' solo un super Minelli può deviare sul palo la punizione perfetta di Pasquato. Il Brescia respira per qualche minuto, ma proprio quando l'equilibrio sembra essere tornato si decide il match: al 68' Calabresi di testa su un corner firma il 2-1 sotto la curva amaranto. Al 73' Vantaggiato svetta su tutti e chiude i conti firmando la quarta marcatura in tre partite. Il Brescia è tramortito: nel finale palo di Vantaggiato. Finisce 3-1: il Livorno resta a punteggio pieno e tenta la fuga, il Brescia è già quasi in crisi.