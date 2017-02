Serie B, tra Verona e Spal vincono le difese: 0-0 al Bentegodi

Verona e Spal non vanno oltre lo 0-0 nel posticipo della 26.a giornata di Serie B. I gialloblù di Mandorlini, a secco di vittorie per tre turni consecutivi, agganciano il Benevento al secondo posto in classifica con 46 punti, due in meno del Frosinone capolista e uno in più proprio sui ferraresi. La squadra di Semplici colpisce una traversa nella ripresa con Vicari mentre l'Hellas resta in 10 uomini nel finale per il rosso diretto a Zaccagni.