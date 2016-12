Serie B: Ternana di rigore, Spezia ripreso

Finisce 1-1 il match del Liberati tra Ternana e Spezia , incontro valido per la terza giornata di serie B. A decidere una gara giocata a ritmi lenti e con pochissime occasioni sono le reti di Baez al 66' e il rigore di Avenatti all'80' dopo l'atterramento di Surraco in piena area. Per gli aquilotti si tratta del terzo pareggio in altrettante gare, buon punto invece per la Ternana dopo il successo sul Pisa nel recupero della prima giornata.

Se ai nastri di partenza si era presentata come una delle formazioni più intraprendenti del campionato di Serie B, lo Spezia di Di Carlo deve rivedere i propri piani o quantomeno darsi una svegliata il prima possibile. Perché al Liberati di Terni gli aquilotti non vanno oltre il pari, il terzo in altrettante partite, facendosi riprendere da una Ternana fino ad allora mai pericolosa. Non che gli aquilotti avessero fatto di più, anzi: la prima vera occasione della partita è proprio per i rossoverdi, al 32’ con Perticcione che impegna severamente Chichizzola, bravissimo a distendersi in tuffo ed evitare il peggio.



È questa la sola vera emozione del primo tempo, mentre nella ripresa il solo Baez prova a vivacizzare il gioco facendo tremare al 64’ Di Gennaro con un tiro a lato di un niente. È la scossa per lo Spezia che al 67’ passa in vantaggio proprio con l’uruguaiano, bravo a sfruttare un errore sciagurato di Bacinovic e a battere il portiere umbro. Di Carlo esulta, ma la festa bianconera dura meno di un quarto d’ora: il tempo che entri Surraco, la cui incursione in area viene fermata irregolarmente da Sciaudone per il rigore che Avenatti trasforma con freddezza all’80’. Finisce qua, terzo pareggio di fila per lo Spezia che cercherà la prima vittoria sabato prossimo contro la Pro Vercelli. Sale a 4 punti la Ternana, nel prossimo turno impegnata a Perugia.