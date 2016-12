Serie B: sprint Cesena, Brescia al tappeto

Inizia bene la Serie B del Cesena : al Dino Manuzzi i ragazzi di Drago superano 2-0 il Brescia . Bastano due minuti per il primo gol del campionato: è un'autorete di Castellini a sbloccare il match, poi al 6' Ragusa è bravo a ribadire in rete dopo una corta respinta di Minelli. Sono i due episodi che decidono un incontro equilibrato e combattuto: primi tre punti per i romagnoli, a caccia di un immediato ritorno in A.

Drago lancia dal 1' il tridente Ragusa-Rosseti-Molina, Boscaglia risponde proponendo titolare il neoacquisto Geijo, arrivato al fotofinish sul mercato. Alle sue spalle Kupisz, Abate ed Embalo. I romagnoli alla prima azione trovano il vantaggio: al 2' discesa di Mazzotta, palla in mezzo e Castellini è protagonista in negativo per i suoi deviando il pallone nella propria porta. L'avvio lampo dei padroni di casa prosegue quattro minuti più tardi quando Minelli sbaglia respingendo corto il tentativo di Molina e regalando il raddoppio a Ragusa. Sul 2-0 il Brescia è tramortito: al 10' Ragusa di testa sfiora la doppietta personale. Il Brescia cresce e nella fase centrale di primo tempo si fa vedere in attacco: al 30' Geijo fa la sponda in area per Mazzitelli che da buona posizione calcia sopra la traversa. Nel finale torna pericoloso il Cesena: al 35' clamorosa occasione mancata da Rosseti a porta vuota.

La ripresa si apre col Brescia più propositivo. Al 51' Agliardi salva il doppio vantaggio deviando in corner il tentativo di Kupisz con la palla destinata all'angolino basso. Il Cesena è in difficoltà, tre minuti più tardi mischia in area risolta da Caldara. Al 67' Ragusa prova a chiudere i conti ma non trova la porta al termine di una buona azione corale della formazione di Drago. Nel finale le rondinelle non creano più pericoli: nel recupero il neoentrato Rosso spreca il possibile 2-1. La nuova stagione di Serie B si apre con la vittoria del Cesena che si candida a rivestire un ruolo da protagonista: la squadra di Drago punta a tornare subito nella massima serie. Per le rondinelle inizio choc di partita e di una stagione che i tifosi si augurano sia della rinascita.