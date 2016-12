Serie B: Spezia secondo, il Crotone si arrende

22:53 - Nell’anticipo della 13a giornata di Serie B lo Spezia si impone in casa 2-1 sul Crotone. A sbloccare il match è Ebagua con un tiro da fuori sul finire del primo tempo. I padroni di casa raddoppiano a inizio ripresa con Giannetti. Gli ospiti accorciano con Ciano e colpiscono una traversa con Sprocati nel finale. Lo Spezia vola così al secondo posto in classifica con 23 punti. Crotone penultimo a quota 10.

Bjelica senza Catellani lascia in panchina Ardemagni: in attacco la coppia formata da Ebagua e Giannetti. Piccolo rientra ma va in panchina. Drago, dopo la rimonta sul Perugia, conferma il 4-3-3 e arriva al Picco per giocarsela: in porta Bajza al posto di Caio Secco dopo gli ultimi errori, Dezi preferito a Galardo sulla mediana, davanti il tridente composto da De Giorgio, Ricci e Torregrossa.

Lo Spezia fa la partita fin dai primi minuti: al 7' Bakic scarica per Ebagua che calcia a lato da buona posizione. Il Crotone mantiene in equilibrio il match nella prima frazione: il diagonale di Dezi al 10' e il colpo di tacco di Martella al 21' sono però imprecisi e non si sblocca il risultato. I padroni di casa col passare dei minuti diventano sempre più fallosi e imprecisi: i centrocampisti cercano le punte solo con palloni alti facilmente leggibili dai difensori ospiti. Al 31' si rivede il Crotone: un rimpallo sorride a Torregrossa ma dal limite l'attaccante calcia alto. Nel finale i liguri spingono: al 40' Bakic sfiora il vantaggio con un destro a giro a fil di palo. Due minuti più tardi un super Bajza con un miracolo nega la gioia del gol allo stesso Bakic. Un minuto dopo l'1-0 della squadra di Bjelica: conclusione improvvisa di Ebagua, la botta violenta beffa l'estremo difensore. Nel recupero De Giorgio su punizione per poco non pareggia i conti.

A inizio ripresa entraper Ricci ma il Crotone subisce il 2-0: al 47' corner di Brezovec per Giannetti che ruba il tempo a tutti e di testa firma il raddoppio. Drago ci prova in tutti i modi: dentro anche Sprocati e Beleck e 4-2-4, ma la sua squadra fatica a reagire nella prima parte della ripresa. Lo Spezia ha la gestione del risultato ma inspiegabilmente nel finale abbassa il proprio baricentro: Ciano al 77' riapre i giochi firmando la quinta marcatura stagionale con un destro da fuori area che batte un colpevole. Entrae all'81' fallisce il diagonale che chiuderebbe i conti. Il Crotone sfiora il 2-2 all'82': il neo-entrato Sprocati dalla distanza colpisce un'incredibile traversa a Chichizola immobile. Nel finale lo Spezia regge agli ultimi assalti dei rossoblu: al Picco finisce 2-1. Quinto risultato utile consecutivo per i liguri, secondi per una notte in classifica. Prestazione discreta del Crotone, che è mancato negli episodi decisivi. Nel prossimo turno di campionato il Crotone ospiterà il Bari, lo Spezia farà visita alla Ternana.​