Serie B, Salernitana-Cagliari: stangata del giudice, 4 giornate a Rossi

Pioggia di squalifiche in Serie B in relazione alla rissa scoppiata in Salernitana-Cagliari , partita finita 2-0 per i sardi. Il giudice sportivo ha fermato per quattro giornate Andrea Rossi (Salernitana), per tre Daniele Sciaudone (Salernitana) e Federico Melchiorri (Cagliari). Squalificato, ma per una partita, un altro cagliaritano, Andres Felipe Tello , la cui esultanza dopo uno dei due gol è stata ritenuta provocatoria dando il via alla rissa.

Andrea Rossi (Salernitana) è stato fermato per "avere, al 39' st, a gioco fermo, spinto energicamente un calciatore avversario e tentato, successivamente, di colpirlo con un pugno". Sciaudone (Salernitana) è stato squalificato per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere, al 40' st, a gioco fermo, tentato di colpire per due volte con un pugno un calciatore avversario". Melchiorri è stato sanzionato "per avere, al 40' st, a gioco fermo, colpito volontariamente con l'avambraccio il volto di un calciatore avversario e tentato, successivamente, di colpirlo con una gomitata". Anche Alan Empereur (Salernitana) è stato squalificato per un turno, ma solo perché era in diffida ed è stato ammonito.

Squalificati anche Castiglia (Pro Vercelli), Furlan (Ternana), Berlingheri (Modena), Bruno (Pescara), D'Elia (Vicenza), Esposito (Latina), C. Keita (Entella), Pucino (Lanciano), Sabelli (Bari) e Sensi (Cesena). Il giudice, inoltre, ha inflitto 5 mila euro di multa alla Salernitana, per lancio di oggetti in campo, duemila euro al Livorno, per lancio di fumogeni in campo, e sempre di duemila euro alla Pro Vercelli, per insulti al IV uomo.