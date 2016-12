Serie B, risorge il Cagliari: show di Farias. Ma il Crotone non molla la vetta

Cagliari show nella nona giornata di Serie B: Farias e compagni travolgono il Trapani 4-1 , ma il Crotone mantiene la vetta, vincendo ad Ascoli per 0-1. Rallenta invece il Cesena , che a Salerno non va oltre l'1-1. Torna alla vittoria il Livorno , che batte il Modena per 2-0. Il Brescia vince 2-1 contro il Lanciano, Perugia corsaro a Terni per 1-0. Reti bianche tra Bari ed Entella, finiscono 1-1 Spezia-Avellino e Como-Latina.

LE PARTITEAscoli-Crotone 0-1 – Grandissima occasione all'8' per la capolista: palla persa dai marchigiani sulla trequarti, Budimir conclude a botta sicura di mancino battezzando l'incrocio; è ancora il croato a sfiorare il vantaggio una manciata di minuti più tardi, stavolta Lanni si supera per deviare la sua incornata. L'episodio che sblocca la partita arriva al 24': trattenuta da rigore di Cinaglia, realizza Budimir di potenza. Calabresi straripanti, al 43' altro decisivo intervento di Lanni su Modesto.



Bari-Entella 0-0 – Partita piuttosto scialba nel primo tempo, poche le occasioni degne di nota su entrambi i fronti. La svolta potrebbe arrivare al 75' con il rosso a Keita: liguri in dieci, ma il tabellino dei marcatori resta in bianco.



Brescia-Lanciano 2-1 – Partenza razzo dei lombardi: dopo pochi secondi Geijo scappa in area, ma Aridità non si lascia superare dal sinistro dello spagnolo. Ma a passare sono gli ospiti, con una bella combinazione sulla destra: tacco di Ferrari a smarcare Di Matteo, destro sul palo lungo e vantaggio abruzzese. Al 40' il Brescia ringrazia Rigione, che in area strattona Geijo: dal dischetto bomba dell'attaccante in prestito dall'Udinese e 1-1. Al 60' altro penalty ai bresciani per l'intervento dubbio di Pucino su Embalo, ancora Geijo dagli undici metri per la doppietta personale. I rossoneri restano in dieci al 59' per l'espulsione di Mammarella e poco dopo rischiano il tracollo, solo palo per Morosini.

Cagliari-Trapani 4-1 – Sardi in vantaggio al 22' grazie a un errore clamoroso della retroguardia siciliana: il portiere Nicolas appoggia su Scognamiglio, che si fa scippare il pallone da Melchiorri, palla al centro per Farias che goffamente insacca di stinco. Il Cagliari spinge per monetizzare il momento di sbandamento del Trapani, missione compiuta al 29' da Farias: il brasiliano si porta a spasso la difesa e realizza con un preciso diagonale mancino. Il tris porta invece la firma di Pisacane, che su corner di Di Gennaro è libero si mettere in rete di testa. In apertura di ripresa, Scognamiglio accorcia di testa sugli sviluppi di un corner da destra. Partita da incorniciare quella di Farias, che alla mezz'ora del secondo tempo si fa 50 metri in fuga, tunnel su Nicolas ma la palla non varca la linea. Il poker di Giannetti è ancora una produzione di Farias, oggi autentico incubo per la difesa siciliana: suo l'assist per il facile 4-1.

Como-Latina 1-1 – La gara non ha molto da dire fino al 48', è Cassetti a rompere il ghiaccio con un'incornata sulla respinta corta del portiere Di Gennaro. Il Latina si rifà sotto con un paio di buone occasioni, quella giusta arriva al 70' sulla testa di Acosty, suo il gol dell'1-1. Poco dopo i laziali potrebbero ribaltare il match con Dumitru defilato a sinistra, ma il suo tiro non inquadra lo specchio.

Livorno-Modena 2-0 – Amaranto poco concreti in avvio, al 13' Aramu va via sulla destra ma nessun compagno sfonda in area per raccogliere l'ottimo cross basso. I fischi che accompagnano negli spogliatoi l'undici di Panucci - mai al tiro nei primi 45 minuti - scuotono via l'inerzia e in apertura di ripresa Pasquato trova l'1-0 con un bel destro a incrociare al termine di una ripartenza; sarà poi Jelenic a regalargli l'assist del 2-0: interno destro e palla a giro sul palo lungo.

Salernitana-Cesena 1-1 – Campani in vantaggio alla prima opportunità con Bovo: mischia in area su corner, Coda la manda sul palo ma la difesa non allontana, il centrocampista risolve di sinistro. Djuric prova a riequilibrare subito il match piazzando un colpo di testa sotto la traversa, ma Strakosha è in traiettoria. Il recupero del primo tempo è infuocato: prima Garritano battezza il palo, poi tocca a Empereur pareggiare il conto dei legni di testa. Il Cesena raggiunge meritatamente il pari al 79' con Ciano, ma i campani protestano per l'entrata che sradica il pallone in area a Empereur.

Spezia-Avellino 1-1 – Le prime emozioni arrivano già all'8 con un gol annullato ai lupi per fallo in attacco di Jidayi, che mette in rete un corner da sinistra abbattendo il difensore in marcatura. La reazione degli spezzini è immediata, ma Frattali sventa la conclusione di prima intenzione di Catellani su assist da destra. Jidayi ci riprova al 40', ineccepibile stavolta l'inzuccata che vale il vantaggio per i campani. È un colpo di testa di Nenè al 76' a spingere in rete il pallone del pari.

Ternana-Perugia 0-1 – La partita si ravviva solo sul finire della prima frazione, il Perugia si spinge in avanti ma Mazzoni salva tutto su Zapata in pieno recupero. La Ternana risponde con un avvio di ripresa convinto: Falletti ci prova con un interno sinistro, palla di poco alta. Al 55' Ardemagni si procura con molto mestiere il rigore che sblocca la partita: piattone destro nell'angolino ed esultanza spropositata per lui. Falletti non ci sta e prima mette in mezzo un cross che sorprende i suoi compagni poi tenta il gran tiro da fuori: bravissimo Rosati a deviare in angolo.