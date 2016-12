Serie B: rimonta Cagliari, Entella e Spezia da playoff

In attesa del lunch match di domani all'Arechi tra Salernitana e Crotone, la capolista Cagliari spicca il volo rimontando in casa il Pescara di Oddo: al Sant'Elia un gol lampo di Torreira porta in vantaggio gli abruzzesi, Farias replica nella ripresa quindi un autogol del capocannoniere della Serie B Lapadula, che devia sfortunatamente nella propria porta una respinta sbagliata di Aresti fissando il risultato sul 2-1 per i ragazzi di Rastelli. Sui biancoazzurri accorcia il Cesena che a Livorno deve rimontare il gol di Ceccherini: di Koné la rete che pareggia i conti e regala l'1-1 ai bianconeri di Drago, ora quarti a + 1 su un Novara battuto in casa dalla Ternana. Successo fondamentale in chiave playoff per l'Entella: l'undici di Aglietti, sotto di due reti, rimonta con Di Carmine e Troiano, poi con i piemontesi in dieci è ancora di Carmine a trovare il 3-2 finale che porta i liguri a 40. Stessa quota per i cugini dello Spezia, padroni del campo al Picco dove il Lanciano esce sconfitto per 2-0 (Nené e Acampora i marcatori), mentre il Brescia si ferma a Modena (1-0, gol di Luppi) e scende al nono posto. In coda fondamentale vittoria dell'Ascoli (1-0 al Como, gol di Petagna), pari a reti bianche tra Vicenza e Avellino.