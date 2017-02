Serie B: reti bianche fra Trapani e Avellino

Si chiude senza gol il Monday Night della 24esima giornata di serie B fra Trapani e Avellino. Allo stadio Provinciale va in scena un match molto delicato tra due squadre a rischio retrocessione e a vincere è soprattutto la paura di non perdere: ne viene fuori un pareggio senza emozioni e un punto ciascuno. I siciliani salgono a 20 punti ma restano ultimi mentre gli irpini si portano a quota 26 in zona playout.