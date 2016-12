Serie B: poker Verona, il Cittadella espugna Bari

Inizia nel migliore dei modi l'avventura del Verona , una delle favorite per la promozione in A: la squadra scaligera allenata da Pecchia batte 4-1 il Latina al Bentegodi e manda il primo, forte messaggio al campionato. Sorridono anche Carpi e Frosinone che vincono 2-0 rispettivamente a Vicenza e in casa contro l'Entella. Colpaccio del Cittadella che stende 2-1 il Bari al San Nicola. Il Brescia di Brocchi pareggia 1-1 ad Avellino.

Partita scoppiettante al Bentegodi tra Verona e Latina. Al 12' siamo già 1-1: Hellas avanti all'11' con Luppi, i pontini pareggiano un minuto dopo grazie a un'autorete di Nicolas. Poi si scatenano gli scaligeri: prima del riposo segnano Pazzini e Bessa, nel finale Juanito Gomez mette la firma sul definitivo 4-1. Sorride anche il Carpi di Castori che espugna il Menti di Vicenza: finisce 2-0 con i gol nella ripresa di Bifulco e Bianco. Con lo stesso risultato il Frosinone piega l'Entella al Matusa: apre Russo, chiude Ciofani.



La sorpresa della prima giornata arriva dal San Nicola di Bari dove il Cittadella batte 2-1 i galletti: Pascali e Litteri fanno volare i veneti, Maniero accorcia le distanze su rigore. Festa grande anche per il Benevento che, all'esordio assoluto in Serie B, batte 2-0 la Spal nel derby delle neopromosse: per i sanniti segnano Ciciretti e Puscas. Completano il quadro due pareggi, entrambi per 1-1: quello del Brescia ad Avellino (reti di Caracciolo e Castaldo) e dell'Ascoli sul campo della Pro Vercelli con i piemontesi che si salvano al 90' con Morra (per i marchigiani gol di Cassata).