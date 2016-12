Serie B: poker Frosinone, il Varese crolla ancora

17:14 - Esordio amaro per il neo presidente Pierpaolo Cassarà. Il suo Varese perde 4-1 in casa contro il Frosinone nel posticipo della 32.a giornata del torneo cadetto. Gara subito in salita per la squadra di Bettinelli, in dieci uomini dal 12' per l'espulsione di Corti. Il Frosinone dilaga con le reti di Dionisi, Carlini (doppietta) e Santana e scavalca l'Avellino al quarto posto. Ai padroni di casa non basta la rete del provvisorio 1-2 di Zecchin.

Miracoli è l’unica punta del Varese. La coppia Dionisi-Ciofani in attacco per il Frosinone. Le squadre non fanno complimenti. Corti si fa ammonire, poi protesta con l’arbitro e si becca il rosso: padroni di casa in dieci dal 12’. La squadra di Stellone fa le prove del gol con Dionisi e Gucher, che non riescono a sorprendere Perucchini. Il Varese non molla e ci prova con Culina al 21’: il croato salta due uomini e impegna Zappino con un gran tiro. Tre minuti dopo, ecco il vantaggio del Frosinone: Dionisi, assistito da Ciofani di testa, approfitta di una dormita difensiva e con un sinistro angolato batter il portiere. Il raddoppio arriva al 37’. La difesa varesina è immobile, Carlini, pescato da Ciofani, stoppa con il petto e fulmina Perucchini con un destro potente nell'angolino. Passano due minuti e un missile di Carlini da due passi viene tenuto dal portiere biancorosso, che si supera e tiene in piedi il Varese. La squadra di Bettinelli, allora, prende coraggio e al 42’ va a segno con Zecchin. Il centrocampista con un diagonale di sinistro in area deviato dalla difesa scavalca e batte Zappino. Il primo tempo si chiude sull’1-2.

Subito un sussulto in avvio di ripresa e padroni di casa a un passo dal pareggio: percussione alla Tevez con il Genoa di Culina, che si presenta davanti a Zappino e colpisce la traversa. Al 56’ è il Frosinone a rendersi pericoloso con un sinistro di Carlini dal limite che sfiora l'incrocio dei pali. Poco dopo, Borghese colpisce di testa dal limite dell'area di piccola leggermente sopra la traversa. Il terzo gol del Frosinone arriva al 65’: Carlini, servito da Daniel Ciofani, segna con un tiro di destro angolato dall'area. Culina colpisce un’altra traversa tre minuti dopo: stavolta con un sinistro a giro dai 16 metri a Zappino battuto. A un quarto d’ora dalla fine entra nel Frosinone anche l’ex di lusso Lupoli, sei gol fino a dicembre con i biancorossi. E la squadra di Stellone firma il poker con Santana all’82’. L'ex Palermo, in campo da 30 secondi e imbeccato da Lupoli, segna in scivolata. Difesa del Varese in netto ritardo. Finisce male per la squadra del neo presidente Cassarà, sempre ultima. Il Frosinone, invece, spicca il volo: è quarto.