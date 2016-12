Serie B: poker Cagliari, Crotone al tappeto

23:29 - Il Cagliari è considerata la grande favorita per la vittoria del campionato e infatti i sardi non tradiscono al debutto. Nel monday night della prima giornata della serie B 2015-16 la squadra di Rastelli travolge 4-0 il Crotone al Sant'Elia. Apre le marcature Farias al 27'; nella ripresa, coi calabresi in dieci dal 59', il Cagliari raddoppia col giovane Deiola al 60', fa tris al 67' con Sau e al 78' Giannetti firma il definitivo 4-0.

Davanti a 15.000 spettatori il Cagliari prova subito a fare la partita contro un Crotone ben disposto in campo e abile a chiudere tutti gli spazi. I padroni di casa si vedono quindi costretti a tentare le conclusioni da lontano: i tiri di Deiola e Capuano, dopo una punizione alta di Di Gennaro da buona posizione, non spaventano Cordaz. La prima vera occasione per i sardi arriva solo al 24': destro a giro di Farias e pronta risposta in tuffo del numero uno dei pitagorici. La reazione degli ospiti è fulminea: in contropiede Tounkara mette i brividi a Storari: la conclusione dello spagnolo esce davvero di poco. Gol fallito gol subìto recita una vecchia legge del calcio, e difatti sul capovolgimento di fronte, al 27', i rossoblù trovano il vantaggio grazie a Farias. Il brasiliano supera Cordaz sul primo palo sfruttando nel migliore dei modi un assist geniale di Sau. Gli squali non si scoraggiano e ancora Tounkara sfiora il pareggio a seguito di un sombrero ai danni di Balzano: la punta si allarga troppo non riuscendo a centrare lo specchio della porta anche per merito di Storari.

Nella ripresa, al 59', la svolta del match: Salzano viene espulso dall'arbitro Sacchi per doppia ammonizione. Il Cagliari, in superiorità numerica, ne approfitta immediatamente: al 61' Deiola, classe 1995, lascia partire un destro potente e preciso che non lascia scampo a Cordaz. Sei minuti più tardi Sau firma il tris insaccando di sinistro su cross dalla destra di Pisacane. La squadra di Rastelli non si ferma e Giannetti al 78' chiude definitivamente i conti con un destro 'ala Del Piero'. Il risultato potrebbe essere più rotondo: Dessena di testa spedisce alto su corner e Farias nel finale si fa ipnotizzare dal portiere rivale che evita il 5-0. Sarebbe stato un passivo eccessivo per il Crotone: in 11 contro 11 la formazione calabrese ha tenuto testa ai dirimpettai, spietati e concreti.

Nel prossimo turno il Cagliari giocherà a Terni mentre il Crotone ospiterà il Novara.