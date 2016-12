Serie B, playout: Modena salvo, Entella in Lega Pro

Modena salvo, Entella in Lega Pro . Questo il verdetto che arriva dallo stadio Braglia al termine del playout di ritorno: l'1-1 finale non basta ai liguri che scendono di categoria dopo una sola stagione. La squadra di Aglietti va sotto al 23' (rigore di Granoche ), pareggia con Mazzarani al 36' e nel finale spreca due clamorose palle gol. I canarini resistono in dieci (espulso Calapai al 67'). Al 95' cartellino rosso anche per Iacoponi.

Dopo il 2-2 dell'andata a Chiavari, al Modena basta il pareggio per centrare la salvezza per il 12esimo anno consecutivo. E al 23' i canarini passano addirittura in vantaggio con Granoche, freddo a trasformare un rigore concesso dall'arbitro Pinzani per una trattenuta di Ligi sullo stesso Diablo. Per il Modena sembra l'inizio di una passeggiata, invece il resto della gara si trasforma in una sofferenza inaudita. L'Entella, infatti, reagisce e trova il pareggio al 36' con un colpo di testa di Mazzarani su cross di Cionek (determinante un intervento a vuoto di Cionek).

E nella ripresa la partita diventa un assedio alla porta di Pinsoglio soprattutto dal 67' quando il Modena resta in dieci uomini per l'espulsione di Calapai (fallaccio su Iacoponi). L'Entella, che ha l'obbligo di vincere, spreca due clamorose palle gol prima con Sforzini, che al 70' da due passi calcia incredibilmente alle stelle una corta respinta di Pinsoglio su tiro di Troiano, poi con Moreo che cinque minuti più tardi manda a lato di un soffio in girata. Il Modena resiste, al 95' viene espulso anche Iacoponi per un fallo di reazione su Troiano e al triplice fischio di Pinzani può scattare la festa degli emiliani.