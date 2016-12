Serie B, playoff: Novara in semifinale, Bari ko

Primo tempo shock per i padroni di casa, che all'intervallo sono già sotto per due reti a zero: nulla può la retroguardia pugliese contro la furia di Gonzalez. L'argentino dopo 3' porta in vantaggio il Novara, e al 43' sfrutta un assist perfetto di Casarini per infilare ancora Micai. A inizio ripresa l'ex Palermo si ripete, firmando uno splendido gol di controbalzo che vale il 3-0. Partita chiusa? Affatto, perchè il Bari reagisce preso per mano da Rosina. L'ex Zenit al 59' accorcia su traversone di Defendi e venti minuti dopo non fallisce dagli undici metri. Ai galletti serve un alto gol, e allora ci pensa Puscas: l'attaccante classe '96 riagguanta i piemontesi grazie a un gran destro dalla distanza (e alla complicità di Da Costa). Si va così ai supplementari, dove la porta sembra diventare stregata per il Novara: Micai al 97' chiude per tre volte la saracinesca sfoderando una paratona sulla rovesciata di Galabinov. Il 3-3 qualificherebbe il Novara, e nonostante l'inferiorità numerica per espulsione di Dickmann gli ospiti passano al 116' con il colpo di testa di Galabinov che vale la semifinale col Pescara. Andata in programma domenica al Piola, per il Bari la serata si chiude con gli insulti della curva al presidente Paparesta.