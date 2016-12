Serie B, playoff: la finale è Bologna-Pescara

Nella ripresa il Bologna si presenta con Cacia al posto di Acquafresca, infortunatosi nelle battute conclusive della prima frazione. E l'attaccante trascurato da Rossi impiega appena 5' per prendersi la rivincita: Frattali svirgola un rinvio fuori dai sedici metri e Cacia ne approfitta per segnare a porta vuota, da lunga distanza, il 2-2. Il pari addormenta la gara, gli ingressi di Comi e Castaldo non sembrano portare frutti, almeno fino all'85' quando Konè segna con un gran tiro al volo da fuori area la rete del 3-2 che riaccende le speranze irpine. I padroni di casa tremano e vacillano: un minuto dopo il gol del'ivoriano, Trotta in diagonale sfiora il palo. Nel recupero il Bologna spreca una chance in contropiede con Masina, ma al 93' è l'Avellino ad avere l'occasione buona: sponda di Comi per Castaldo che stoppa e calcia al volo, centrando una clamorosa traversa. I campani sfiorano un'altra impresa ma sono i rossoblù a passare, seppur con troppa sofferenza. Il Bologna giocherà quindi la finale d'andata il 5 giugno, contro la vincente di Vicenza-Pescara.

La gara si sblocca dopo soli 7 minuti: Zito mette in mezzo dalla sinistra e Trotta è lesto a colpire dall'interno dell'area piccola, complice un'incertezza di Da Costa. Il Bologna accusa il colpo ma si riprende al 13', quando Matuzalem costringe Frattali alla respinta con un bel sinistro da fuori area. Sei minuti dopo i rossoblù agguantano il pari: passaggio filtrante di Krsticic per Acquafresca che segna l'1-1 con un preciso diagonale. La squadra di Delio Rossi acquista fiducia e sfiora più volte il raddoppio: Frattali ribatte un tentativo di Sansone al 26', poi chiude lo specchio a Laribi un minuto dopo. Al 31' l'estremo difensore irpino compie un autentico miracolo, alzando oltre la traversa un colpo di testa ravvicinato di Acquafresca. Il finale di tempo, tranquillo, sembra trascinarsi all'intervallo senza ulteriori emozioni ma al 45', Trotta, servito in area da Regoli, mette la palla in rete con una girata di sinistro che si insacca a fil di palo, riportando in vantaggio l'Avellino.

VICENZA-PESCARA 2-2

Vola in finale con pieno merito anche il Pescara. Oddo lascia fuori Torreira, Melchiorri e Rossi, dal 1' Sansovini e Selasi dal primo minuto. Nei padroni di casa Giacomelli completa il tridente con Ragusa e Cocco. Il match si apre col vantaggio ospite: al 5' errore di Gentili, Zampano può sfondare sulla destra e sul suo cross basso Sampirisi fa clamorosamente autogol. Il ritmo è alto: primo squillo dei padroni di casa al 15' ma Cocco è impreciso. La squadra di Oddo tiene meglio il campo: al 24' Sansovini dribbla lateralmente Bremec ma il suo pallonetto termina alto. Al 39' proteste venete per una spinta di Memushaj su Giacomelli non punita col rigore da Maresca. L'1-1 arriva allo scadere della prima frazione con un'azione personale incredibile di Moretti che deposita in rete dopo una percussione di oltre 40 metri in cui ha evitato gli interventi di Pucino e Fornasier.

La ripresa si apre con un colpo di testa impreciso di Cocco sulla punizione di Di Gennaro. Al 59' Pescara a un passo dal nuovo vantaggio: lancio di Sansovini per Politano che dribbla Bremec ma sulla conclusione il portiere riesce a deviare in calcio d'angolo. Entrano Brugman e Melchiorri e gli ospiti tornano a gestire il match: al 65' inserimento e colpo di testa vincente di Bjarnason per il 2-1 del Pescara. Al 69' Gentili graziato per una trattenuta su Melchiorri involato a rete: solo ammonizione per il difensore. Sette minuti più tardi Selasi manda di pochissimo sul fondo. All'80' Cocco riaccende le speranze sull'assist di Di Gennaro, ma gli assalti finali sul risultato di 2-2 non portano alla terza rete dei veneti che avrebbe significato approdo in finale per la squadra di Marino. La finale di andata contro il Bologna è in programma venerdì all'Adriatico, ritorno al Dall'Ara martedì prossimo.