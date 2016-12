Serie B, playoff: il Pescara non sfonda, il Bologna resiste

Primo tempo giocato a ritmi altissimi con il Pescara, sospinto dal tifo dei ventimila dell'Adriatico, che fa la partita. Il primo squillo è dei padroni di casa, con Da Costa che al 9' è bravo a non farsi beffare dal tentativo di lob di Melchiorri, e con la mano aperta salva sulla conclusione dell'avversario. Le ripartenze della squadra di Oddo fanno male ai centrocampisti di Delio Rossi, con Buchel e Casarini in difficoltà sulle sgroppate di Zampano (a destra) e Rossi (sulla fascia opposta). Al 34' Caprari fa tutto bene ma sbaglia sul più bello, colpendo male col mancino: per la prima conclusione con una certa verve da parte degli ospiti bisogna aspettare il 43', quando Laribi impegna in due tempi Fiorillo. Decisamente più gagliarda la ripresa dei felsinei, che però dopo tre minuti perdono subito Matuzalem (acciacco muscolare per l'ex Lazio) rimpiazzato dal brasiliano Bessa. Soffre Tacopina in tribuna, ed al 64' il presidente del Bologna suda freddo sul colpo di testa di Melchiorri che si stampa sulla traversa della porta difesa da Da Costa. Il Pescara continua a premere, e cinque minuti dopo Pasquato sfiora per un pelo l'incrocio dei pali con un destro poderoso dalla distanza. Nel finale si affievoliscono le giocate degli uomini di Oddo, e il Bologna può così esultare: con un altro pareggio, martedì prossimo, i rossoblu sarebbero di diritto promossi in Serie A in virtù del miglior piazzamento a fine campionato rispetto al Pescara. Si gioca il tutto per tutto nella sfida di ritorno al Dall'Ara la formazione abruzzese, alla quale sta un po' stretto il pareggio nei primi 90' della doppia sfida che vale una stagione intera.