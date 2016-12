Serie B, playoff: colpo Trapani, ma polemiche per un rigore negato allo Spezia

La partita del Picco ha un copione ben chiaro: lo Spezia cerca di fare la partita mentre il Trapani si affida alle ripartenze. La prima chance è proprio per i siciliani al 5' con Petkovic che si libera in area e conclude sul primo palo dove trova la risposta di Chcichizola. I liguri rispondono al 18' con una conclusione alta di Piccolo mentre al 23' hanno una chance clamorosa: Acampora suggerisce in area per Calaiò che, spalle alla porta, si inventa una bellissima rovesciata, colpisce col sinistro ma la sfera è respinta dalla traversa. Il Trapani prova a proporsi a sinistra con Nizzetto, bravo a far ammonire Sciaudone e De Col, ma non crea nulla di concreto. Lo Spezia invece si fa vedere con due tentativi da fuori del pimpante Kvrzic, deboli e centrali, mentre al 45' l'arbitro La Penna nega un rigore ai padroni di casa per un evidente fallo in scivolata di Perticone su Piccolo. La ripresa si apre con un cambio per il Trapani: fuori Citro e dentro Coronado. La partita la fa sempre lo Spezia ma la squadra di Di Carlo fatica a rendersi pericoloso contro gli uomini di Cosmi, arroccati nella propria trequarti e bravi a non dare spazi. Al 67' entra Nenè e proprio lui è protagonista di un bello scambio con Kvrzic che conclude dal limite ma il tiro è centrale. Poco dopo, al 75', Errasti si allunga su una palla sporca in area ma la sua deviazione non trova la porta. Al 78' la beffa per lo Spezia: Petkovic apre benissimo a destra per Coronado, tutto solo, il brasiliano ha spazio, entra in area e con un preciso destro in diagonale trafigge Chichizola. E' l'1-0 che manda in visibilio il tifo siciliano. Nel finale lo Spezia si getta in avanti ma a parte un paio di conclusioni da fuori di Kvrzic e Nenè il Trapani non corre pericoli. Martedì alle 20.30 allo stadio Provinciale il match di ritorno: il Trapani, essendo arrivato davanti in classifica, può anche permettersi di perdere con un gol di scarto; viceversa lo Spezia ha bisogno di un successo di almeno due gol visto che non sono previsti supplementari e rigori.