Serie B: Pescara ai playoff, Cittadella retrocesso

E' il Pescara l'ultima squadra a strappare il biglietto per i playoff di Serie B . Nell'ultima giornata del torneo cadetto i biancazzurri si impongono 3-0 nella sfida-spareggio con il Livorno e nel turno preliminare affronteranno il Perugia (l'altra sfida sarà Spezia-Avellino ). Il Cittadella cade in casa contro il Perugia (0-2) e retrocede in Lega Pro . Salve Crotone e Pro Vercelli : saranno Entella e Modena a disputare i playout.

E' dunque il Pescara a strappare l'ultimo biglietto per i playoff. La squadra di Oddo piega 3-0 il Livorno con le reti di Melchiorri e Bjarnason (doppietta). Il Vicenza batte 2-1 in rimonta il Frosinone, Cocco e Di Gennaro ribaltano nel finale il gol iniziale di Ciofani. I biancorossi chiudono il torneo al terzo posto a pari punti con il Bologna, che supera 1-0 il Lanciano con una rete di Mbaye. Una rete di Nené consente allo Spezia di imporsi 1-0 sul Bari, il Perugia passa sul campo del Cittadella (gol di Fabinho e Parigini) e condanna la squadra di Foscarini alla retrocessione. I playoff scatteranno martedì 26 con il turno preliminare: alle 18.30 è in programma Perugia-Pescara (la vincente affronterà il Vicenza in semifinale), seguita alle 21 da Spezia-Avellino (la vincente troverà il Bologna).

Il Crotone pareggia 0-0 con l'Entella e festeggia la salvezza. Saranno i liguri a disputare i playout contro il Modena, bloccato sull'1-1 dal Latina (Viviani su rigore risponde a Garritano). Il Brescia già retrocesso batte 3-2 l'Avellino, la Ternana si impone 2-0 sul Varese. Vince anche il Trapani (2-1 contro la Pro Vercelli), mentre finisce senza reti Carpi-Catania.