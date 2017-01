Serie B: Perugia-Cesena, pareggio pirotecnico

Fuochi d'artificio tra Perugia e Cesena: allo stadio Renato Curi finisce con uno spettacolare pareggio per 3-3 il monday night della 22esima giornata del campionato di serie B, la prima del girone di ritorno. Gli umbri vanno in vantaggio per due volte con l'autogol di Kone e con Ricci, e due volte i romagnoli rimontano con Kone e Ciano; nel finale il Cesena mette la freccia con Cocco ma Forte segna per il definitivo 3-3.