Serie B: Pazzini-Luppi, il Verona vince e scappa

Con un gol per tempo il Verona batte 2-0 la Salernitana nel posticipo domenicale della 23esima giornata di Serie B e tenta la fuga in vetta alla classifica portandosi da solo al comando a +3 sul Frosinone. Ad aprire le marcature al 22' è il solito Pazzini, sempre più capocannoniere con 17 reti. Il raddoppio è firmato al 60' da Luppi. La Salernitana, che si ferma dopo due vittorie consecutive, recrimina per un palo colpito da Ronaldo sullo 0-1.