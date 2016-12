Serie B, paura per Boakye: sviene in campo dopo uno scontro aereo

Momenti di paura e tensione al Tombolato durante la sfida tra Cittadella e Latina. Richmond Boakye, attaccante nerazzurro cresciuto nel Genoa, è stato portato via dal campo in ambulanza dopo uno scontro aereo con Pasa. Il ghanese è svenuto in campo ed è stato vittima di convulsioni sul terreno di gioco, prima di essere trasportato all'ospedale con una certa urgenza. La prima diagnosi è trauma cranico commotivo. Nessuna conseguenza per Pasa.