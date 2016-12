Serie B: paura a Crotone, il portiere Secco sviene dopo uno scontro di gioco

18:32 - Attimi di paura a Crotone durante la sfida del campionato di Serie B contro il Pescara. Il portiere della squadra di casa Caio Secco intorno al 15' si è scontrato violentemente col proprio compagno Ferrari, è rimasto a terra privo di sensi per circa un minuto ma si è ripreso subito. Il brasiliano è stato poi portato in ospedale per accertamenti: la Tac ha dato esito negativo. La partita è ripresa dopo circa sette minuti.

In campo è stato portato anche un defibrillatore, ma non c'è stato bisogno di usarlo perché il portiere aveva ripreso subito conoscenza. Secco, che è cosciente e parla, rimarrà almeno 24 ore in osservazione, nel reparto di neurologia dell'ospedale di Crotone. Nello scontro con il suo compagno Ferrari, il portiere di origini brasiliane ha riportato una commozione cerebrale con arresto respiratorio durato pochi secondi. Il colpo molto forte sul mento gli creato problemi anche all'arcata dentaria superiore, facendogli perdere qualche dente. I medici delle due squadre, che erano a bordo campo, sono accorsi immediatamente e hanno successivamente constatato la normale funzionalità cardiaca del giocatore.